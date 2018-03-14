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Sunucu Fatih Portakal, 'Bozkurt işareti' yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 07:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin'de bozkurt işareti yaptığı görüntüleri yayınlayan Fatih Portakal, haberi verdikten sonra kendisi de bozkurt işareti yaptı.

FOX TV sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya’nın bozkurt işareti yapmasının ardından Fatih Portakal da aynı işareti yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin İl Kongresi’nden önce vatandaşlara hitap ederken bozkurt işareti yapması gündeme bomba gibi düşmüştü.

ÖNCE İSMAİL KÜÇÜKKAYA YAPTI

Cumhurbaşkanı’nın bozkurt işareti yapmasını FOX TV Çalar Saat sunucusu İsmail Küçükkaya konu edinmiş ve “Bunu ben yapıyorsam manşet olmaz ancak Cumhurbaşkanı yapıyorsa manşet haberidir bu” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal bozkurt işareti

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BU 2 AJAN NE YAPMAK İSTİYOR
Ben her zaman diyorum Fatihin içinde var bozkurtluk ve başkanımızıda aslında seviyor sonunda oda özüne dönecek
Adam olmaya aday oldu
ÖYLE VEYA BÖYLE, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HERKES BİR GÜN VATANINI SEVEN MİLLİYETÇİ OLACAKTIR.
Birgün herkes MHP mi olacak.
Çürük portakal reklam yapma,ismailcik bütün sen.Başka hareket yaparsan kalırsın gündemde..
bu adam chp.liyim derken hdp.ye oy verdik meclise soktuk diye sevinenlerden biri. yanar döner olması güvenilirliği bitmiş biridir.
sen, sen, sen, gelebilirisin ama sen gelme ulan fatih...
İnş akp seçilir bidaha da bu oy verenlerin hepsi ülkemizi nasıl bitirdiler ve bitirecekler görsünler gözleriyle diye..inş akp olur yine iktidar..dolar olmuş 3.90 demir çelik bile italat yapamaz hale gelmiş..dış borcun faizi 800 milyar dolar olmuş..15 yılda..inş akp iktidar olurda gözleri açılır bu akp ye oy veenlerin..çünkü en karışık ve kötü durumlardan en yalın sonuçlar çıkar..bir sonuç çıkarıp uyanmalari için biraz daha dibe vurmamiz lazım galiba..onun için inş akp seçilir
çıkar için takla atmazsa namertim.abd demiştir. bu seçimi alacan yarım kalan ortadogu projesini tamamlıyacan. yoksa tayyip kötü dedigine iyi demez elini sıkmazdı. biri tayyipi sıkıyorki mhp ye kucak aştı. yarın kirli mendil gibide atacak seçimden sonra mhp yi yazın bir tarafa
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