Sunucu Fatih Portakal, 'Bozkurt işareti' yaptı

FOX TV sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya’nın bozkurt işareti yapmasının ardından Fatih Portakal da aynı işareti yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin İl Kongresi’nden önce vatandaşlara hitap ederken bozkurt işareti yapması gündeme bomba gibi düşmüştü.
ÖNCE İSMAİL KÜÇÜKKAYA YAPTI
Cumhurbaşkanı’nın bozkurt işareti yapmasını FOX TV Çalar Saat sunucusu İsmail Küçükkaya konu edinmiş ve “Bunu ben yapıyorsam manşet olmaz ancak Cumhurbaşkanı yapıyorsa manşet haberidir bu” demişti.
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