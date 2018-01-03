'Süper ay' Gazianteplileri büyüledi

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, halk arasında 'kurt dolunayı' olarak da bilinen 'süper ay' görenleri büyüledi. Diğer dolunaylara oranla 14 kat daha büyük olan dolunayı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA da internet üzerinden canlı yayınladı.
Dünyanın uydusu ay, kentte akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde belirmeye başladı. İlerleyen saatlerde olağandan daha parlak hale dönüşen dolunay güzel manzaralar oluşturdu. 2018'de görülmesi gereken gökyüzü olayları listesinde yer alan ve halk arasında 'kurt dolunayı' olarak ifade de edilen 'süper ay'ı görmek isteyen uzay kaşifleri teleskoplarını aya çevirdi. Görenleri büyüleyen ve normalden 30 kat daha parlak ve 14 kat daha büyük olarak görülen dolunayın 31 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasında görülebileceğini duyuran NASA eşsiz doğa olayını ise, internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınladı.
FOTOĞRAFLI
ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!
Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil
Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!
Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!
Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti
Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!
İran karışınca Van tedirgin oldu!
Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı
Meral Akşener'in gençlik fotoğrafı
Bakalım gerçek hayatta da etkileyici bulacak mısınız?
Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum