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Süper Lig puan durumu 4 Şubat: Beşiktaş ve Fenerbahçe berabere kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 15:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'de berabere kalınca gözler Süper Lig puan durumu tablosuna ve Galatasaray ile Başakşehir maçlarına çevrildi. Başakşehir ve Galatasaray bu haftaki maçlarını kazanmaları halinde puan farkını açabilecekler. İşte 4 Şubat Pazar günü Süpr Lig puan durumu ve sıradaki maçlar ile ilgili detaylar...

Süper Lig puan durumu 4 Şubat: Beşiktaş ve Fenerbahçe berabere kaldı!

Süper Lig'de üç büyüklerin ikisi puan kaybına uğrayınca gözler Süper Lig puan durumu tablosuna çevrildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe, ikisi de aynı skorla yani 2-2 berabere kalarak haftyı puan kaybı ile kapattılar. Lider Başakşehir ile ikinci sıradaki Galatasaray bu haftaki maçlarından 3 puan larak puan farkını açmak istiyorlar. İşte 4 Şubat Süper Lig pan durumu

KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında evinde Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını çekti. Maçta oyununu rakibine kabul ettiren ve birçok gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, iyi oyununu skora yansıtamayınca maçtan beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise taraftarın yönetime protestosu vardı.

Müsabaka 2-2 devam ederken, sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim istifa", "Ali Koç başkan, F.Bahçe şampiyon" ve "Ali Koç gelecek, güneş doğacak" tezahüratları yaptı.

RIDVAN DİLMEN'DEN BAŞİKTAŞ YORUMU

Rıdvan Dilmen, 'futbol markası' kelimesini dünyanın en büyük yalanı olarak değerlendirirken, Beşiktaş'ın önemli 2 puan kaybettiğini söyledi.

"Beşiktaş'ta oyuncular nasıl olsa şampiyon oluruz havasındaydılar, konsantrasyon problemi de oldu. Beşiktaş çok ama çok önemli 2 puan kaybetmiştir. Galatasaray için de Sivas deplasmanında 1 puan değerli filan değildir. Kazanman lazım artık böyle maçları. Beşiktaş arzulanan 2 yıllık performansı göstermiyor. Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray maçlarını ayrı tutuyorum. Beşiktaş'ta sakatlıklar da başladı. Atiba'nın yokluğu önemli. Medel sarı kartı olmasına rağmen 3 kişilik oynadı."

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