Süper Lig'de 6 takım, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürattan dolayı siyah-beyazlı kulübün, PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.
Trabzonspor ise Fenerbahçe karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.
Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u da PFDK'ya gönderdi.
Gençlerbirliği'nin Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sportmenliğe aykırı harekette bulunan Başkent ekibinin oyuncusu Petar Skuletic de kurula sevk edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Gaziantepspor'un da kurula sevk edilmesine karar verildi.
Bu arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşmaya çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler de kurula gönderildi.
(AA)
İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı
TSK, Afrin'de havadan bildiri attı: Afrin Afrinlilerindir mesajı
Putin: ABD'nin 'Kremlin Raporu'nda' yer almadığım için kırgınım
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!
İlk kez bir yolcu uçağı hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu
Yalova'da hapishane konseptli kafe açıldı
Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır
Okuyucu Yorumları 0 yorum