Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakan Bak'ın kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray Kulübünü kutluyorum. Tüm takım oyuncularını ve bu başarıda emeği geçen teknik ekip ile birlikte yönetimi tebrik ediyorum. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray Kulübüne başarılar diliyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajında, "2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon bitiren Galatasaray'ı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

