Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. şampiyonluğu elde edilen Galatasaray'ın gol kralı Bafetimbi Gomis, "Fatih Terim'in gelmesi bana çok şey kattı. Fatih hoca kilit bir anda geldi ve şampiyonluğu elde ettik." dedi.

Gomis, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada güzel bir şampiyonluk elde ettiklerini, takım arkadaşlarını tebrik ettiğini, onların desteğiyle gol kralı olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu dile getiren Gomis, "Bütün taraftarı, yönetimi ve bütün çalışanları tebrik etmek gerekiyor. Fatih Terim'in gelmesi bana çok şey kattı. Fatih hoca kilit bir anda geldi ve şampiyonluğu elde ettik." diye konuştu.

- "15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum"

Ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elde ettiği hatırlatılan Gomis, "Bunun için çok mutluyum, bunu takımla başardım. Takımın yanında teknik ekip ve sağlık ekibini de kutluyorum. Zor ve yorucu bir dönem geçirdim. Sadece bir antrenman değil, günde ikinci bir antrenman yapmam gerekiyordu. Bu şampiyonluğu biz böyle kazandık. Açıkçası bu akşam ödülümüzü aldık. 15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum ve bu akşam bu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.