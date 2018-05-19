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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 23:14 | Son Güncelleme

Bafetimbi Gomis: - "Fatih Terim'in gelmesi bana çok şey kattı. Fatih hoca kilit bir anda geldi ve şampiyonluğu elde ettik" - "(Ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olması) Bunun için çok mutluyum, bunu takımla başardım. Takımın yanında teknik ekip ve sağlık ekibini de kutluyorum. Zor ve yorucu bir dönem geçirdim. Sadece bir antrenman değil, günde ikinci bir antrenman yapmam gerekiyordu"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. şampiyonluğu elde edilen Galatasaray'ın gol kralı Bafetimbi Gomis, "Fatih Terim'in gelmesi bana çok şey kattı. Fatih hoca kilit bir anda geldi ve şampiyonluğu elde ettik." dedi.

Gomis, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada güzel bir şampiyonluk elde ettiklerini, takım arkadaşlarını tebrik ettiğini, onların desteğiyle gol kralı olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu dile getiren Gomis, "Bütün taraftarı, yönetimi ve bütün çalışanları tebrik etmek gerekiyor. Fatih Terim'in gelmesi bana çok şey kattı. Fatih hoca kilit bir anda geldi ve şampiyonluğu elde ettik." diye konuştu.

- "15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum"

Ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elde ettiği hatırlatılan Gomis, "Bunun için çok mutluyum, bunu takımla başardım. Takımın yanında teknik ekip ve sağlık ekibini de kutluyorum. Zor ve yorucu bir dönem geçirdim. Sadece bir antrenman değil, günde ikinci bir antrenman yapmam gerekiyordu. Bu şampiyonluğu biz böyle kazandık. Açıkçası bu akşam ödülümüzü aldık. 15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum ve bu akşam bu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Gomis, güzel bir sezonu geride bıraktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Galatasaray'a ilk geldiğimde, bu takımın güçlü ve en az 20 gol atan bir forveti olması gerektiğimi biliyordum. Ben de bu doğrultuda çalıştım. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiniz, en az 20 gol atmanız gerekiyor. Ben de ilk geldiğimde bunun sözünü verdim. Havalimanındaki güzel karşılamaya cevap olarak benim bu golleri atamam gerekiyordu. Burada taraftarlarımızın ve benim dualarım bunun gerçekleşmesini sağladı."

- "3 penaltı kaçırdığımda taraftarın desteği önemliydi"

Galatasaray taraftarının kendisine büyük destek verdiğini ve onların sayesinde motivasyonunu koruduğunu vurgulayan Gomis, "Taraftarların desteği çok önemliydi, 3 penaltı kaçırdığım zamanlarda bile destek mesajları attılar, onlara teşekkür ediyorum, bu destek önemliydi. Sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceğim. Şampiyonluk yarışında mücadele ettiğimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımlarını tebrik ediyorum. Gelecek sene bu mücadelemizi devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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