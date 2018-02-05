Ülkemizde spor türlerinin içerisinde en gözde olan futbol olarak görülmektedir. Bu gözdelik spor sitelerine de yansımakta olup bu alanda büyük bir yarış bulunmaktadır. Süper lig fikstür büyük takımlar için önemli bir konu olarak görülmektedir. Maç tutkunları gelecek maçlar hakkında en iyi yorumları www.sporx.com adresini ziyaret ederek bulmaktadır. Tutkunlar özellikle süper ligde ne tür haberlerin olduğunu hızlı bir şekilde öğrenmek istemektedir. Hızla gelişen teknoloji buna imkân sağlamaktadır. Sitelerde süper lige dair her türlü haber bulmak mümkün iken bunların ne kadar doğru olduğu konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada www.sporx.com adresi devreye girerek olayı çözmüştür. Maç skorları bir futbol sever için vazgeçilmez hayatın parçasıdır. Takımının maç sonucunu hemen öğrenmek ve yorumlarını okumak ister. Sitede bulunan mobil uygulamalar ile detaylı bilgi sahibi olabilmektedir.
Transfer Gündemi
Takım taraftarı gündemin ne olduğu hızlı bir şekilde diğer taraftarlardan önce bilmek ve ilk kendisinin öğrendiğini çevresine duyurmak istemektedir. Bunun için ise tek takip ettiği site olan www.sporx.com adresini tüm dikkatiyle takip etmektedir. Tüm taraftar grupları ünlü oyuncu transferi içi dört gözle beklerken siteden bir gözünü ayırmazlar. Takımlar bir taraftan transfer yaparken bir taraftan iç piyasada kendi oyuncuları ile pazarlığa girişmektedir.
Canlı Maç Sonuçları
Takımlarının maç içerisinde hangi kritik hataları yaptığını öğrenmek isteyen izleyici spor sitesinin mobil uygulaması sayesinde her pozisyon hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Takımlarının iyi futbol oynamasını arzu eden taraftar sitedeki uzman yorumcular sayesinde daha net bilgelere sahip olur. Canlı canlı olayları takip eden taraftar takımının kaçıncı sırada olduğunu da maç sonucuna göre canlı şekilde görmektedir. Biten maç sonunda analistler futbolseverler için eşsiz yorumlar yapmakta ve onların içlerini rahatlamaktadır.
Yönetim
Site yönetimi tüm takımlara eşit mesafede yaklaşmaktadır. Ayrımcılık gütmeden haber yapan sitede bulunan tüm çalışanlar bu prensibe göre hareket etmektedir. Bu da siteyi ziyaret edenler tarafından dikkat edilen bir konu olmaktadır. Çünkü her takım taraftarı girdiği sitenin güvenilir olması beklemektedir. Takımları hakkında doğru ve gerçekçi haber yapan siteyi bulmaya çalışmaktadır. Sporla ilgili yapmış olduğu haberler ile site artık kendini kanıtlamış durumdadır. www.sporx.com adresine girildiği andan itibaren tarafsız yönetim tarafından yönetildiği gerçeğini anlamak mümkün olacaktır. Çünkü tüm haberler yapılmadan önce sitede oluşturulan uzman personel tarafından yayına uygunluğu denetlenir ve daha sonra yayın aşaması gerçekleşir. Bu sitedeki ziyaretçileri oldukça memnun etmektedir.
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