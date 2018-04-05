Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 546'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 13, 14, 22, 39, 40 ve 49 olarak belirlendi.

(Sürecek)