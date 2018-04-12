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Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 547'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 25, 29, 36, 47 ve 51 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Süper Loto çekildi (1)

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