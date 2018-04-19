Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 548'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 12, 28, 30, 39 ve 45 olarak belirlendi.

(Sürecek)