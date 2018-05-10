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Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:51 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 551'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 8, 9, 39 ve 53 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş milli piyango idaresi süper loto

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