HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 552'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 12, 27, 30, 49 ve 53 olarak belirlendi.

(Sürecek)

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Bolu'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldıBolu'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldı
KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protestoKYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
552'nci hafta milli piyango idaresi süper loto

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.