Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen SüperLoto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, SüperLoto'nun 559'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 8, 25, 31, 44 olarak belirlendi.

(Sürecek)

