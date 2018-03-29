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Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:59 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 741 bin 248 lira ikramiye haftaya devretti

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 741 bin 248 lira 80 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 93 kişi 5 bin 826 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 535 kişi 128 lira 15'er kuruş, 3 bilen 77 bin 26 kişi 13 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Birinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 128 bin 190 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 538 bin 23 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 859 bin 875 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü süper loto

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