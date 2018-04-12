Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 5 milyon 776 bin 586 lira 75 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 124 kişi 15 lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Çanakkale'den yatırdığı belirtildi.

Çekilişte, 8 milyon 319 bin 185 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak bir milyon 836 bin 918 lira 92 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da bir milyon 27 bin 312 lira 91 kuruş aktarılacak.

(Bitti)