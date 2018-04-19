Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 681 bin 587 lira 43 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 50 kişi 10 bin 463 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi 209 lira 15'er kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Devreden çekilişte, 2 milyon 55 bin 272 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 850 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 413 lira 31 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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