HABER

Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 499 bin 67 lira ikramiye haftaya devretti

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 499 bin 67 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 48 kişi 11 bin 782 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 383 kişi 179 lira 55'er kuruş, 3 bilen 71 bin 320 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 221 bin 360 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 817 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 520 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
AÖF sınav sonuçları açıklandı!AÖF sınav sonuçları açıklandı!
AK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemiAK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 bilen çıkmayınca haftaya devretti Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Süper Loto çekildi (2)

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.