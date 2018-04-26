Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 499 bin 67 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 48 kişi 11 bin 782 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 383 kişi 179 lira 55'er kuruş, 3 bilen 71 bin 320 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 221 bin 360 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 817 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 520 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

