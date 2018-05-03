Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 447 bin 622 lira 80 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 10 bin 276 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 116 kişi 209 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 68 bin 709 kişi 16 lira 35'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Devreden çekilişte, 2 milyon 381 bin 561 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 721 bin 217 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 962 bin 248 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti
Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...
Alman ordusu alarm veriyor!
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum