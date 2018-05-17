Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 493 bin 56 lira 41 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 733 kişi 183 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 56 bin 204 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 1 milyon 824 bin 844 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 318 bin 381 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 737 bin 311 lira 21 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

