Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde dördüncü kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 234 bin 913 lira 17 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 148 kişi 4 bin 438 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 788 kişi 122 lira 15'er kuruş, 3 bilen 100 bin 541 kişi 12 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 580 bin 485 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 863 bin 836 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 42 bin 621 lira 55 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

