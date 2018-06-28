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Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte altıncı kez 6 bilen çıkmayınca, 15 milyon 211 bin 453 lira devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde altıncı kez 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira 71 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 9 bin 158 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 686 kişi 144 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 115 bin 222 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 525 bin 923 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 544 bin 894 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 424 bin 617 lira 31 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Süper Loto çekildi (2)

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