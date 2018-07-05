Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 8. kez 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 564 bin 77 lira 10 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 124 kişi 8 bin 412 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 204 kişi 180 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 130 bin 321 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 4 milyon 97 bin 637 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 955 bin 869 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 655 bin 613 lira 43 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

