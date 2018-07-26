Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 597 bin 242 lira 75 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 35 kişi 14 bin 198 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 496 kişi 214 lira 25'er kuruş, 3 bilen 53 bin 672 kişi 17 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 952 bin 185 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 411 bin 58 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 788 bin 761 lira 73 kuruş kamuya aktarıldı.
(Bitti)
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