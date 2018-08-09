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Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 21:59 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 114 bin 54 lira devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 114 bin 54 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 15 bin 726 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 175 kişi 191 lira 55'er kuruş, 3 bilen 67 bin 726 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 224 bin 83 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 607 bin 183 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 620 lira 26 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü süper loto şans oyunları

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