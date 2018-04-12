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Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:54 | Son Güncelleme

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Süper Loto 12 Nisan 2018 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto 12 Nisan 2018 Milli Piyango çekiliş sonuçları detayları haberimizde. İşte Süper Loto çekiliş sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar....

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Süper Loto 12 Nisan 2018 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto'da 2 hafta boyunca 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye 3 Milyon 696 bin TL bu haftaya devretmişti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 547'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 25, 29, 36, 47 ve 51 olarak belirlendi. Büyük ikramiye Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine çıktı. 6 bilen 1 kişi 5.776.586,75 TL ikramiyenin sahibi oldu.

İŞTE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 25 - 29 - 36 - 47 - 51

LOTO-1

İŞTE SÜPER LOTO'DA DAĞITILAN İKRAMİYELER

6 bilen 1 kişi: 5.776.586,75 TL

5 bilen 67 kişi: 9.661,20 TL

4 bilen 3.975 kişi: 174,45 TL

3 bilen 80.124 kişi: 15,00 TL ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

SÜPER LOTO

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELERDİR?

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

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