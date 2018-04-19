Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 681 bin 587 lira 43 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 50 kişi 10 bin 463 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi 209 lira 15'er kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Devreden çekilişte, 2 milyon 55 bin 272 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 850 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 413 lira 31 kuruş kamuya aktarılacak. 19 NİSAN SÜPER LOTO SONUCU



İşte 548. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları: 1, 12, 28, 30, 39, 45



SÜPER LOTO'DA KİME NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?



6 bilen kişi sayısı : 1. Devir - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.681.587,43 TL 5 bilen kişi sayısı : 50 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.463,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.684 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 209,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 60.862 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,95 TL

SÜPER LOTO NEDİR?



Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?



25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır. SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR HANGİLERİDİR?



Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı. SÜPER LOTO'DA 6 TUTTURMA İHTİMALİ NEDİR?



Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.