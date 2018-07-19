Süper Loto'dan dev ikramiye! 19 Temmuz Süper Loto sonuçları (Süper Loto'da en çok çıkan sayılar)

Süper Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Geçen hafta 9. kez devir eden Süper Loto'da ikramiye miktarının 25 milyonu geçmesi bekleniyor. Birçok kişinin hayalini süsleyen bu dev ikramiye için Süper Loto kuponları doldurulmaya başlandı. Geçen hafta 22 milyon lira devreden Süper Loto'da 561. hafta çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak. Noter huzurunda yapılacak bu çekilişi haberimizdeki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca sizler için Süper Loto'da en çok çıkan sayıları sayfamızda derledik. 19 Temmuz Süper Loto sonuçları anlık olarak haberimizde güncellenecektir. 19 Temmuz Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak 461. hafta çekilişi ile belli olacak. Ankara Balgat'ta noter huzurunda yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Bu çekilişi canlı izlemek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. 561. hafta Süper Loto çekilişi canlı izle 19 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI Canlı yayında yapılan Süper Loto çekilişi ile haftanın şanslı 6 sayısı belirlenecek. Bu çekilişten sonra saat 21.30-21.45 arasında Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından aşağıdaki linkte yayınlanacak.

19 Temmuz Süper Loto sonuçları GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI SÜPER LOTO 560. HAFTANIN SAYILARI: 04 - 12 - 16 - 30 - 38 - 48 Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6'ncı kez 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 413 bin 941 lira 48 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 129 kişi 9 bin 285 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 650 kişi 168 lira 70'er kuruş, 3 bilen 152 bin 893 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte toplam 4 milyon 705 bin 384 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 393 bin 497 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 901 bin 166 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı. SON SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE ÇIKAN SAYILAR 12 Temmuz: 4, 12, 16, 30, 38, 48

5 Temmuz: 2, 6, 8, 25, 31, 44

28 Haziran: 07, 10, 11, 20, 42, 47

21 Haziran: 02, 10, 17, 25, 37, 52

14 Haziran: 08, 09, 11, 22, 26, 43

7 Haziran: 03, 13, 23, 35, 37, 46

31 Mayıs: 07, 10, 19, 37, 42, 47

24 Mayıs: 06, 11, 34, 40, 49, 50

17 Mayıs: 07, 12, 27, 30, 49, 53 SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;