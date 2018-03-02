Süper Loto sonuçları 1 Mart: Büyük ikramiye 11 milyonu geçti!

Mart ayının ilk gününe denk gelen 541. hafta Süper Loto çekilişi devir ile sonuçlandı. 1 Mart tarihli bu Süper Loto sonuçları ile art arda devir sayısı 5'e çıktı ve devirlerle biriken büyük ikramiye meblağı 11 milyon TL'yi aştı. Süper Loto'nun 8 haneli bir meblağa ulaşan büyük ikramiyesi önümüzdeki hafta daha çok kişiyi şansını denemeye davet ettirecektir. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

1 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 541. hafta kazandıran numaraları; 1, 8, 12, 42, 49 ve 53 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216'şar lira, 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Beşinci kez devreden çekilişte, 3 milyon 189 bin 325 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 301 bin 905 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 288 bin 671 lira 24 kuruş kamuya aktarılacak.

SIRADA SAYISAL LOTO VAR

Süper Loto çekilişinin yapılmasından sonra haftanın son şans oyunu olarak Sayısal Loto kaldı. Geçtiğimiz hafta Sayısal Loto da devretmişti ki bu yüzden yarın yani 3 Mart Cumartesi günü yapılacak çekilişe katılımın daha çok olması bekleniyor.