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Süper Loto sonuçları 1 Mart: Ayın ilk çekilişi 10 Milyon TL için (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Mart ayının ilk gününe 4 devirli Süper Loto çekilişi denk geldi. Haftanın Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş en az 10 milyon TL için yapılacak. Son 4 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin bu akşam 10 milyonu geçmesi bekleniyor. Peki devir serisi sürecek mi yoksa 4 devirli ikramiye sahibini bulacak mı?

Süper Loto sonuçları 1 Mart: Ayın ilk çekilişi 10 Milyon TL için (MPİ canlı çekiliş)

Mart ayının ilk gününe denk gelen şans oyunu Süper Loto oldu. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 10 milyonu aşması bekleniyor. Son 4 çekilişte gerçekleşen devirlerle büyük ikramiye 8.5 milyona ulaşmıştı. Tabii şimdi yeniden devir mi olacak yoksa talih kuşu bu akşam bir veya birden fazla kişiye uğrayacak mı merak ediliyor? Siz de bu akşam şansınızı denemek isterseniz, Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, kupon dolduramadan önce haberimizde listelediğimiz Süper Loto'da en çok çıkan numaralardan faydalanabilirsiniz.

Bu akşam yani 1 Mart Perşembe günü 541. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 22 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

1 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 541. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

541. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da 540. haftanın kazandıran numaraları; 4, 17, 22, 27, 43, 47 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 22 Şubat Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 369 kişi 12 lira 90 'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dördüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 986 bin 902 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 157 bin 198 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 830 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.

35 = 316 kez

13 = 312 kez

37 = 304 kez

1 = 284 kez

45 = 276 kez

4 = 268 kez

17 ve 33 = 264 kez

23 = 260 kez

47, 22 ve 43 = 256 kez

19, 29 ve 18 = 252 kez

46, 14, 41 ve 36 = 248 kez

5 ve 20 = 244 kez

54 ve 31 = 240 kez

34, 2 ve 21 = 236 kez

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