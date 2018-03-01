Süper Loto sonuçları 1 Mart: Ayın ilk çekilişi 10 Milyon TL için (MPİ canlı çekiliş)

Mart ayının ilk gününe denk gelen şans oyunu Süper Loto oldu. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 10 milyonu aşması bekleniyor. Son 4 çekilişte gerçekleşen devirlerle büyük ikramiye 8.5 milyona ulaşmıştı. Tabii şimdi yeniden devir mi olacak yoksa talih kuşu bu akşam bir veya birden fazla kişiye uğrayacak mı merak ediliyor? Siz de bu akşam şansınızı denemek isterseniz, Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, kupon dolduramadan önce haberimizde listelediğimiz Süper Loto'da en çok çıkan numaralardan faydalanabilirsiniz.

Bu akşam yani 1 Mart Perşembe günü 541. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 22 Şubat çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

1 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 541. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.