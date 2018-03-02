Süper Loto sonuçları - 1 Mart Süper Loto çekilişi sonuçları: Altı bilen yok, devir serisine devam!

Süper Loto çekilişi dün akşam canlı yayında Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Diğer şans oyunlarında olduğu gibi Ankara Balgat'ta bulunan MPİ Genel Müdürlük binasında yapılan 841. hafta Süper Loto çekilişi noter huzurunda yapıldı. 1-54 sayıları içinden seçilen altı sayıdan sırasıyla 6, 5, 4 ve 3 sayısı bilmeye dayanan Süper Loto, bu haftayı da devirle kapattı. 6 bilenin olmadığı 1 Mart Süper Loto çekilişinde 11 milyon lira gelecek haftaya devretti. 5. kez devreden Süper Loto'nun önümüzde hafta yapılacak çekilişinde ikramiyenin 14-15 milyon lirayı bulması bekleniyor. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve ikramiyelerin dağılım miktarları...
Süper Loto 541. hafta kazandıran numaraları; 1, 8, 12, 42, 49 ve 53 olarak belirlendi.
Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216'şar lira, 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Beşinci kez devreden çekilişte, 3 milyon 189 bin 325 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 301 bin 905 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 288 bin 671 lira 24 kuruş kamuya aktarılacak.
Süper Loto'da 540. haftanın kazandıran numaraları; 4, 17, 22, 27, 43, 47 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 22 Şubat Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 369 kişi 12 lira 90 'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Dördüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 986 bin 902 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 157 bin 198 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 830 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.
SÜPER LOTO'DA DEVİR SINIRI KAÇTIR?
Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.
Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır. Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.
KISACA SÜPER LOTO NEDİR? NASIL OYNANIR?
Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu olan Süper Loto, diğer şans oyunları içinde tahmin etme olasılığı en düşük olan oyundur. Bu yüzden Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Peki Süper Loto’yu tutturma ihtimaliniz ne? Milli Piyango’nun resmi sitesindeki rakama göre her bir kolon için 6 tutturma ihtimali şu: 25 milyon 827 bin 165’te 1
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