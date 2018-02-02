Süper Loto sonuçları 1 Şubat: 1.8 milyonluk devir ile yeni bir başlangıç!

Ocak ayının sonundaki rekor ikramiyeden sonraki ilk çekiliş Şubat ayının ilk günü yapıldı. Haftanın Süper Loto sonuçları MPİ'nin 1 Şubat akşamı Ankara Balgat'taki gerçekleştirdiği çekiliş ile belli oldu. Büyük İkramiye dağıtımı sonrası ilk çekilişte doğal olarak katılım, uzun devir serisinde yapılan çekilişlere göre daha az oldu. Yine de rekor ikramiye sonrası bu ilk çekilişte katılım geçmişteki ilk çekilişlere göre daha yüksek oldu ve devir miktarı 1.8 milyon TL'yi geçti. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Haftanın numaraları: 18, 20, 30, 46, 48, 49

MPİ'nin açıkladığı Süper Loto sonuçlarına göre sıradaki çekilişe tam olarak 1 milyon 848 bin 542 lira 49 kuruş devretti. Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira beşer kuruş ile 3 bilen 61 bin 493 kişi 17 lira otuz beşer kuruş kazandılar.

Çekilişte, 2 milyon 259 bin 329 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 631 bin 519 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 912 bin 860 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

YENİ BİR UZUN DEVİR SERSİSİ OLUR MU?

Süper Loto'da uzun devir serileri olmadığı zaman sürpriz oluyor. Örneğin 2017'de büyük ikramiye hemen hep 9 devirden sonra kanıldı. Bu nedenle de sürpriz olmazsa önümüzdeki birkaç haftanın daha devir ile geçmesi bekleniyor.