Süper Loto sonuçları 1 Şubat: Süper Loto kaldığı yerden devam ediyor! İşte Süper Loto sonucu

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat Süper Loto çekilişi sonuçlarına göre altı bilen olmadığı için bir milyon 848 bin 542 lira 49 kuruş olan büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.

Süper Loto sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 537. hafta Süper Loto çekilişi, dün akşam Ankara Balgat'ta bulunan MPİ genel müdürlük binasında yapıldı. Geçtiğimiz hafta bir kişiye 42 milyon lira ikramiye kazandıran Süper Loto'ya vatandaşlar yine yoğun ilgi gösterdi. Canlı yayında yapılan çekiliş ile Süper Loto'da haftanın kazandıran sayıları belirlendi. mpi.gov.tr sitesinde yayınlanan 1 Şubat Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen olmadı ve yeni bir devir serisi başlamış oldu. Süper Loto'da devir eden ikramiye yaklaşık 1.9 milyon TL. Peki Süper Loto çekilişinde hangi sayılar çıktı? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları, tüm detaylar...

Ayrıca Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira beşer kuruş ile 3 bilen 61 bin 493 kişi 17 lira otuz beşer kuruş kazandılar.

Çekilişte, 2 milyon 259 bin 329 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 631 bin 519 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 912 bin 860 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 536'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 15, 17, 20 ve 40 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Erzincan'dan yatırdığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95'er kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

42 MİLYON TL'NİN SAHİBİ PARASINI ALDI

Milli Piyango İdaresi yaptığı duyuruda rekor ikramiye talihlisinin biletini aldığını açıkladı ve kuponu da görmek isteyenler için yayımladı.