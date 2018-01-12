Süper Loto sonuçları 11 Ocak 2018 - Süper Loto ikramiye tahminler aştı! İşte 534. Süper Loto sonucu

Son Güncelleme 8 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 07:44 |8 saat önce

Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın altı şanslı sayısı, canlı yayında yapılan çekilişi ile belirlendi. Süper Loto ikramiyesi tahminleri aştı. Büyük ikramiyesi nedeniyle büyük talep gören Süper Loto'da altı bilen yine olmadı ve 27 milyon lira haftaya devir etti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve çekilişin detayları...

Süper Loto sonuçları dün akşam bu yana heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi dün akşam yapıldı. Binlerce kişinin hayalini süsleyen dev ikramiyeyi, dün akşam yapılan 534. hafta Süper Loto çekilişinde kazanan yine olmadı. Tahminler aşan Süper Loto ikramiyesi 27 milyon lira olarak açıklandı. 10. kez devreden Süper Loto'da gelecek hafta ikramiye 32 milyon liranın üzerinde olacak. Süper Loto sonuçları ve detayları haberimizde. Süper Loto çekilişi, dün akşam Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel müdürlük binasında çekiliş salonundayapıldı. Canlı olarak online yayınlanan Süper Loto çekilişi, halka açık olarak gerçekleştiriliyor. Çekiliş komitesi ve noterin huzurunda yapılan 11 Ocak Süper Loto çekilişinde 1-54 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve bir buton vasıtasıyla haftanın şanslı sayıları belirlendi. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve çekilişe dair detaylar... 11 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI Süper Loto 534. hafta kazandıran numaraları; 4, 23, 27, 36, 51, 54 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı. 10 kez devir Süper Loto'da 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş olan ikramiye haftaya devir etti. Gelecek hafta büyük ikramiyenin 32 milyon lira ve üstü olması bekleniyor. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani beş bilen 184 kişi, 9 bin 351 liralık ikramiye ile teselli oldular. 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira seksener kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi ise 14 lira 55'er kuruş ikramiye alacak. ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI 533. haftanın numaraları: 3, 15, 20, 30, 40 ve 52 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Gelecek hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 25 milyonu aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Süper Loto çekilişinde, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak. SÜPER LOTO OYUNU NE ZAMAN BAŞLADI? FARKI NEDİR? Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu olan Süper Loto'da diğer şans oyunlarında farklı olarak devir sayısı yoktur. Yani Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar büyük ikramiye devretmeye devam eder. Süper Loto çekilişi, diğer şans oyunlarında olduğu gibi özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Yani Süper Loto çekilişi her perşembe akşamı saat 21.15'de yapılır. Sonuçlar ise 21.30'dan sonra mpi.gov.tr sitesinde yayınlanır.