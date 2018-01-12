Süper Loto sonuçları 11 Ocak 2018 - Süper Loto ikramiye tahminler aştı! İşte 534. Süper Loto sonucu

Süper Loto sonuçları dün akşam bu yana heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi dün akşam yapıldı. Binlerce kişinin hayalini süsleyen dev ikramiyeyi, dün akşam yapılan 534. hafta Süper Loto çekilişinde kazanan yine olmadı. Tahminler aşan Süper Loto ikramiyesi 27 milyon lira olarak açıklandı. 10. kez devreden Süper Loto'da gelecek hafta ikramiye 32 milyon liranın üzerinde olacak. Süper Loto sonuçları ve detayları haberimizde.
Süper Loto çekilişi, dün akşam Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel müdürlük binasında çekiliş salonundayapıldı. Canlı olarak online yayınlanan Süper Loto çekilişi, halka açık olarak gerçekleştiriliyor. Çekiliş komitesi ve noterin huzurunda yapılan 11 Ocak Süper Loto çekilişinde 1-54 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve bir buton vasıtasıyla haftanın şanslı sayıları belirlendi. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve çekilişe dair detaylar...
Süper Loto 534. hafta kazandıran numaraları; 4, 23, 27, 36, 51, 54 olarak belirlendi.
Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı. 10 kez devir Süper Loto'da 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş olan ikramiye haftaya devir etti. Gelecek hafta büyük ikramiyenin 32 milyon lira ve üstü olması bekleniyor.
Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani beş bilen 184 kişi, 9 bin 351 liralık ikramiye ile teselli oldular. 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira seksener kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi ise 14 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
533. haftanın numaraları: 3, 15, 20, 30, 40 ve 52 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Gelecek hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 25 milyonu aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Süper Loto çekilişinde, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.
SÜPER LOTO OYUNU NE ZAMAN BAŞLADI? FARKI NEDİR?
Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu olan Süper Loto'da diğer şans oyunlarında farklı olarak devir sayısı yoktur. Yani Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar büyük ikramiye devretmeye devam eder.
Süper Loto çekilişi, diğer şans oyunlarında olduğu gibi özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Yani Süper Loto çekilişi her perşembe akşamı saat 21.15'de yapılır. Sonuçlar ise 21.30'dan sonra mpi.gov.tr sitesinde yayınlanır.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'
Yıldırım'dan AYM kararı hakkında son dakika açıklama
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Almanya'dan Türkiye için AB'den olay talep!
17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu
Türkiye sınırında skandal görüntü! Terör örgütünün sözde bayrakları asıldı
Fiyatı dudak uçuklattı!
2019 seçimlerinde anahtar rol o bölgede! 'Erdoğan ve Abdullah Gül gerilimi'
Okuyucu Yorumları 0 yorum