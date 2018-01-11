Süper Loto sonuçları 11 Ocak: 27 milyon TL'lik çılgın ikramiyenin şanslı numaraları belli oldu!

Sonuçları merakla beklenen 9 devirli 11 Ocak Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Devirlerle 27 milyonu bulan büyük ikramiye için şansını deneyenlerin gözü kulağı bu Süper Loto sonuçları açıklamasındaydı. MPİ'nin düzenlediği ve noterin denetlediği çekilişte dev ikramiyenin numaraları belli oldu. İşte 534. haftanın şanslı numaraları ve Süper Loto sonuçları...
Haftanın numaraları: 4, 23, 27, 36, 51, 54
İkramiye dağılımları ile Süper Loto sonuçları MPİ'nin 21.30-21.45 arasında yapacağı resmi açıklama ile haberimize eklenecektir. Haftanın kazananları bu açıklama ile belli olacak.
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