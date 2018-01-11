Süper Loto sonuçları 11 Ocak: Hedef 25 milyon TL (MPİ canlı çekiliş)

Son Güncelleme 39 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 17:47 |39 dakika önce

2018'e uzayan Süper Loto devir serisinde büyük ikramiye 25 milyona dayandı. Geçtiğimiz hafta 21 milyonluk devir ile ses getiren Süper Loto'da bu akşam 9 devir ile 25 milyonu bulması beklenen çılgın ikramiye için çekiliş gerçekleştirilecek. Bakalım devir serisi devam edecek mi yoksa bu Süper Loto sonuçları bir veya birden fazla talihliye büyük ikramiye kazandıracak mı? MPİ canlı çekiliş izleme bağlantısı ve çekiliş detayları haberimizde...

Süper Loto'da 2017'de başlayan devir serisi 2018'in ikinci haftasına kadar geldi. Bu akşam 9 devirli ikramiye için Süper Loto sonuçları belirlenecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene Süper Loto çekilişlerinde büüyük ikramiye genellikle tam da 9 devir sonrası sahibini ya da sahiplerini bulmuştu. Bakalım Bu akşamki Süper Loto sonuçları yeni bir zengin çıkartacak mı? Talih kuşu biri veya birilerinin başına konacak mı? Bugün yani 11 Ocak Perşembe günü 534. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'5te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Süper Loto 11 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15) 11 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 534. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

534. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI 533. haftanın numaraları: 3, 15, 20, 30, 40 ve 52 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Gelecek hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 25 milyonu aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Süper Loto çekilişinde, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak. SÜPER LOTO'DA BU YIL EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Süper Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişinde altı bilen, yaklaşık 17 milyon liralık ikramiye kazanacak. Bu yüzden Süper Loto'da en çok çıkan sayılar merak ediliyor. Mynet.com olarak Süper Loto'nun son bir yılda yapılan çekilişi istatistiklerini haberimizde sizler için derledik.