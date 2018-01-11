Süper Loto sonuçları 11 Ocak: Hedef 25 milyon TL (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto'da 2017'de başlayan devir serisi 2018'in ikinci haftasına kadar geldi. Bu akşam 9 devirli ikramiye için Süper Loto sonuçları belirlenecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene Süper Loto çekilişlerinde büüyük ikramiye genellikle tam da 9 devir sonrası sahibini ya da sahiplerini bulmuştu. Bakalım Bu akşamki Süper Loto sonuçları yeni bir zengin çıkartacak mı? Talih kuşu biri veya birilerinin başına konacak mı?
Bugün yani 11 Ocak Perşembe günü 534. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'5te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Süper Loto 11 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 534. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
534. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
533. haftanın numaraları: 3, 15, 20, 30, 40 ve 52 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Gelecek hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 25 milyonu aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Süper Loto çekilişinde, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.
SÜPER LOTO'DA BU YIL EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişinde altı bilen, yaklaşık 17 milyon liralık ikramiye kazanacak. Bu yüzden Süper Loto'da en çok çıkan sayılar merak ediliyor. Mynet.com olarak Süper Loto'nun son bir yılda yapılan çekilişi istatistiklerini haberimizde sizler için derledik.
Süper Loto'nun son bir yılında 52 haftada yapılan çekilişler ile toplamda 285 milyon lira ikramiye dağıtıldı. Bu sene Süper Loto rekor kırarak bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeyi verdi. 6 Temmuz'da yapılan Süper Loto çekilişinde altı bilen bir kişi tam olarak 37 milyon 764 bin 956 lira kazandı. Peki bu sene Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?
SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
35 - 316 kez
13 - 312 kez
37 - 304 kez
1 - 284 kez
45 - 276 kez
4 - 268 kez
17 ve 33 - 264 kez
23 - 260 kez
47, 22 ve 43 - 256 kez
19, 29 ve 18 - 252 kez
46, 14, 41 ve 36 - 248 kez
5 ve 20 - 244 kez
54 ve 31 - 240 kez
34, 2 ve 21 - 236 kez
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