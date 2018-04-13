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Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Bu sefer devir serisi uzamadı. Haftanın Süper Loto sonuçları şaşırttı. Uzun devir serileri ile bilenen Süper Loto'da bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkınca sadece 2 devir sonunda büyük ikramiye kazanıldı. MPİ'nin açıkladığı 12 Nisan Süper Loto sonuçlarına göre 5.7 milyon TL'lik büyük ikramiye tek kişiye nasip oldu.

Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ki MPİ'nin açıkladığı sonuçlar şans oyunu müdavimlerini şaşırttı. Bu kadar çabuk büyük ikramiye kazanılması beklenmiyordu. Sadece 2 devir sonra kuponunu Çanakkale'den yatıran bir talihli 5.7 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 547. haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Haftanın numaraları: 05, 25, 29, 36, 47, 51

MPİ'nin açıkladığı sonuçlara göre 2 devir ile biriken 5 milyon 776 bin 586 lira 75 lirayı kuponunu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yatıran bir talihli kazandı. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı:

5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'Şer kuruş,

4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş,

3 bilen 80 bin 124 kişi de 15'er lira kazandılar.

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