Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ki MPİ'nin açıkladığı sonuçlar şans oyunu müdavimlerini şaşırttı. Bu kadar çabuk büyük ikramiye kazanılması beklenmiyordu. Sadece 2 devir sonra kuponunu Çanakkale'den yatıran bir talihli 5.7 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 547. haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Haftanın numaraları: 05, 25, 29, 36, 47, 51

MPİ'nin açıkladığı sonuçlara göre 2 devir ile biriken 5 milyon 776 bin 586 lira 75 lirayı kuponunu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yatıran bir talihli kazandı. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı:

5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'Şer kuruş,

4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş,

3 bilen 80 bin 124 kişi de 15'er lira kazandılar.