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Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:57 | Son Güncelleme

Bu hafta 2 devirli ikramiye için şansını deneyenlerin beklediği Süper Loto çekiliş günü geldi. Bu akşam 12 Nisan tarihli Süper Loto sonuçları için noter huzurunda çekiliş yapılacak. Canlı yayınca yapılacak çekilişten çıkacak numaralar haftanın Süper Loto talihlilerini belirleyecek. Peki bu talihliler arasından bir büyük ikramiye talihlisi çıkar mı?

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Bir Perşembe gününe yani Süper Loto gününe daha geldik. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 547. çekiliş yapılacak. 12 Nisan Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 2 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?

Bu akşam Nisan ayının ortasında 2. Süper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. Devir serisi devam edecek mi yoksa büyük ikramiye talihlisi ya da talihlileri çıkacak mı? Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, kupon dolduramadan önce haberimizde listelediğimiz Süper Loto'da en çok çıkan numaralardan faydalanabilirsiniz.

  1. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

[Süper Loto 12 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız]http://mpi.gov.tr/node/102 ) (21.15)

12 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 547. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

547. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 546'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 13, 14, 22, 39, 40 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 696 bin 277 lira 85 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 9 bin 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 361 kişi 194 lira 65'er kuruş, 3 bilen 70 bin 211 kişi 16 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

İkinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 389 bin 479 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 726 bin 327 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 965 bin 446 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.

35 = 316 kez

13 = 312 kez

37 = 304 kez

1 = 284 kez

45 = 276 kez

4 = 268 kez

17 ve 33 = 264 kez

23 = 260 kez

47, 22 ve 43 = 256 kez

19, 29 ve 18 = 252 kez

46, 14, 41 ve 36 = 248 kez

5 ve 20 = 244 kez

54 ve 31 = 240 kez

34, 2 ve 21 = 236 kez

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