Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Bir Perşembe gününe yani Süper Loto gününe daha geldik. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 547. çekiliş yapılacak. 12 Nisan Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 2 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?
Bu akşam Nisan ayının ortasında 2. Süper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. Devir serisi devam edecek mi yoksa büyük ikramiye talihlisi ya da talihlileri çıkacak mı? Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, kupon dolduramadan önce haberimizde listelediğimiz Süper Loto'da en çok çıkan numaralardan faydalanabilirsiniz.
[Süper Loto 12 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız]http://mpi.gov.tr/node/102 ) (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 547. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
547. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 546'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 13, 14, 22, 39, 40 ve 49 olarak belirlendi.
Süper Loto oyununun bu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 696 bin 277 lira 85 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 9 bin 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 361 kişi 194 lira 65'er kuruş, 3 bilen 70 bin 211 kişi 16 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
İkinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 389 bin 479 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 726 bin 327 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 965 bin 446 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.
SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.
35 = 316 kez
13 = 312 kez
37 = 304 kez
1 = 284 kez
45 = 276 kez
4 = 268 kez
17 ve 33 = 264 kez
23 = 260 kez
47, 22 ve 43 = 256 kez
19, 29 ve 18 = 252 kez
46, 14, 41 ve 36 = 248 kez
5 ve 20 = 244 kez
54 ve 31 = 240 kez
34, 2 ve 21 = 236 kez
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