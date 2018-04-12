Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Bir Perşembe gününe yani Süper Loto gününe daha geldik. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 547. çekiliş yapılacak. 12 Nisan Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 2 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?

Bu akşam Nisan ayının ortasında 2. Süper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. Devir serisi devam edecek mi yoksa büyük ikramiye talihlisi ya da talihlileri çıkacak mı? Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, kupon dolduramadan önce haberimizde listelediğimiz Süper Loto'da en çok çıkan numaralardan faydalanabilirsiniz.

hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

[Süper Loto 12 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız]http://mpi.gov.tr/node/102 ) (21.15)

12 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 547. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.