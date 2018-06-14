Süper Loto sonuçları 14 Haziran: Bayram arifesinde 10 milyon liralık çekiliş! (MPİ Süper Loto sorgula)

Süper Loto sonuçları, Ramazan Bayramı arifesinde 10 milyon liralık çekilişle belirlenecek. Süper Loto, geçen hafta 4. kez altı bilen olmadığı için bu 7 milyon 234 bin lira devretmişti. Milli Piyangp İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 10 milyon lira olması bekleniyor. Bakalım arife gününde çifte bayram sevinci yaşayacak çıkacak mı? Süper Loto'da altı bilen olacak mı? Süper Loto çekilişi canlı yayın bağlantısı ile Süper Loto sonuçları anlık olarak haberimizde.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Süper Loto çekilişi, Ankara Balgat'taki Milli Piyango İdaresi genel müdürlük binasında 21.15'de başlayacak. Bu çekilişi canlı olarak yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Çekiliş ile 556. haftanın sayıları belirlenecek. Daha sonra ise 21.30'dan itibaren Süper Loto sonuçları açıklanacak. Süper Loto sonuçlarını anlık olarak sizlere haberimizden paylaşacağız. Fakat kontrol etmek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
7 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Süper Loto 555. haftanın kazandıran numaraları:
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde dördüncü kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 234 bin 913 lira 17 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 148 kişi 4 bin 438 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 788 kişi 122 lira 15'er kuruş, 3 bilen 100 bin 541 kişi 12 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte, 2 milyon 580 bin 485 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 863 bin 836 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 42 bin 621 lira 55 kuruş kamuya aktarıldı.
SÜPER LOTO NEDİR?
Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
SÜPER LOTO KURALI NEDİR?
Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Süper Loto oyununda devir sınırlaması bulunmamaktadır.
SÜPER LOTO OYNARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1- Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.
2- İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,
3- Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir.
4- Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.
5- İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.
6- Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez.
7- Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz.
8- 18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
9- Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.
SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ÖDENİYOR?
Süper Loto oyunununda kazandığınız ikramiyeleri;
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