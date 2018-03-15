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Süper Loto sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş (MPİ canlı çekiliş izle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Mart ayının ortasına geldik ve geçtiğimiz hafta 5 devirli büyük ikramiyenin kazanılması sonrası bu akşam ilk Süper Loto sonuçları belli olacak. Süper Loto'da art arda büyük ikramiye çıkma durumu çok az yaşanıyor. Bu nedenle şans oyunu müdavimleri bu akşam Süper Loto sonuçlarından büyük ikramiye çıkma olasılığını düşük buluyorlar. İşte MPİ'nin canlı Süper Loto çekilişi ve sonuçlar ile ilgili detaylar...

Süper Loto sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş (MPİ canlı çekiliş izle)

Bu akşam Mart ayının tam ortasınad 3. sÜper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde devirli ikramiye yok çünkü geçtiğimiz hafta bir büyük ikramiye talihlisi çıktı. Şimdi yeni bir devir serisi mi başlayacak yoksa yoksa talih kuşu bu akşam da bir veya birden fazla kişiye uğrayacak mı merak ediliyor? Siz de bu akşam şansınızı denemek isterseniz, Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, kupon dolduramadan önce haberimizde listelediğimiz Süper Loto'da en çok çıkan numaralardan faydalanabilirsiniz.

Bu akşam yani 15 Mart Perşembe günü 543. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 15 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 543. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

543. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 542'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 11, 18, 29, 36, 49 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu çekilişinde, 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dağıtılan ikramiye tutarının 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.

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