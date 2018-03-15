Süper Loto sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş (MPİ canlı çekiliş izle)

Bu akşam Mart ayının tam ortasınad 3. sÜper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde devirli ikramiye yok çünkü geçtiğimiz hafta bir büyük ikramiye talihlisi çıktı. Şimdi yeni bir devir serisi mi başlayacak yoksa yoksa talih kuşu bu akşam da bir veya birden fazla kişiye uğrayacak mı merak ediliyor? Siz de bu akşam şansınızı denemek isterseniz, Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, kupon dolduramadan önce haberimizde listelediğimiz Süper Loto'da en çok çıkan numaralardan faydalanabilirsiniz.

Bu akşam yani 15 Mart Perşembe günü 543. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 15 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 543. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.