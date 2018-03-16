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Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz afta dağıtılan devirli ikramiye sonrası hastanın Süper Loto sonuçları merak ediliyordu. Yeni bir devir serisi mi başlayacak yoksa düşük bir ihtimalle art arda iki hafta büyük ikramiye kazanan çıkacak mı? Haftanın Süper Loto sonuçlarında sürpriz olmadı ve beklendiği gibi devir gerçekleşti. Mart ayının 3. Süper Loto çekilişinden çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı haberimizde...

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Mart ayına 5 tane Süper Loto çekilişi denk geliyor ki dün yani 15 Mart'ta 3.sü gerçekleşti. Haftanın süper Loto sonuçları beklendiği gibi oldu ve devir gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye dağıtıldığı için katılım düşüktü ki Süper Loto'da büyük ikramiye sonrası ilk haftalarda katılım fazla olmadığında büyük ikramiye talihlisi çıkma ihtimali düşük oluyor. İşte ne kadar uzun olacağı merak edilen yeni bir devir serisinin başlangıcı olan 543. Hafta Süper Loto sonuçları...

543. haftanın numaraları: 05, 20, 22, 31, 40, 47

15 Mart Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 813 bin 328 lira 29 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 72 kişi, 7 bin 837 lira altmışar kuruş, 4 bilen 3 bin 236 kişi, 187 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 kişi ise 15 lira on beşer kuruş ikramiye alacaklar.

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