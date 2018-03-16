Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Mart ayına 5 tane Süper Loto çekilişi denk geliyor ki dün yani 15 Mart'ta 3.sü gerçekleşti. Haftanın süper Loto sonuçları beklendiği gibi oldu ve devir gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye dağıtıldığı için katılım düşüktü ki Süper Loto'da büyük ikramiye sonrası ilk haftalarda katılım fazla olmadığında büyük ikramiye talihlisi çıkma ihtimali düşük oluyor. İşte ne kadar uzun olacağı merak edilen yeni bir devir serisinin başlangıcı olan 543. Hafta Süper Loto sonuçları...
543. haftanın numaraları: 05, 20, 22, 31, 40, 47
15 Mart Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca bir milyon 813 bin 328 lira 29 kuruş ikramiye haftaya devretti.
Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 72 kişi, 7 bin 837 lira altmışar kuruş, 4 bilen 3 bin 236 kişi, 187 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 kişi ise 15 lira on beşer kuruş ikramiye alacaklar.
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum