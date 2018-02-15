Süper Loto sonuçları 15 Şubat: Süper Loto'da beklenen oldu! İşte haftanın sonucu

MPİ'nin en çok kazandıran ve ikramiye rekorları kıran Süper Loto'da Şubat ayının 3. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 54 sayının olduğu küreden çekilen altı sayı ile haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Son iki haftayı devirle kapatan ve geçen haftadan yaklaşık 4 milyon lirayı bu haftaya aktaran Süper Loto'da aşağıdaki sayıları doğru tahmin eden oldu mu merak ediliyordu. İşte Süper Loto'nun şanslı sayıları...

15 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 539. haftanın sayıları; 6, 7, 19, 40, 53, 54 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden olmadığı için 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira kırkar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 75 bin 910 kişi ise 16 lira seksener kuruş kazandılar.

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 538. haftanın kazandıran numaraları; 3, 17, 21, 27, 28, 43 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 3 milyon 925 bin 73 lira 23 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 71 kişi 9 bin 99 lira kırkar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 87 bin 862 kişi ise 13 lira altmış beşer kuruş kazandılar.