HABER

Süper Loto sonuçları 15 Şubat: Süper Loto'da beklenen oldu! İşte haftanın sonucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 16:47 | Son Güncelleme

Süper Loto çekilişi yapıldı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekildi. 2 haftadır devir eden Süper Loto, bu hafta da devir edecek mi merak ediliyordu. Süper Loto çekilişinde altı bilen yaklaşık 6 milyon liralık ikramiyeyi kazanacaktı. Fakat altı bilen yine çıkmadı ve Süper Loto 6 milyon liralık ikramiyesi ile 3. kez devretti. İşte Süper Loto'da haftanın sayıları...

Süper Loto sonuçları 15 Şubat: Süper Loto'da beklenen oldu! İşte haftanın sonucu

MPİ'nin en çok kazandıran ve ikramiye rekorları kıran Süper Loto'da Şubat ayının 3. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 54 sayının olduğu küreden çekilen altı sayı ile haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Son iki haftayı devirle kapatan ve geçen haftadan yaklaşık 4 milyon lirayı bu haftaya aktaran Süper Loto'da aşağıdaki sayıları doğru tahmin eden oldu mu merak ediliyordu. İşte Süper Loto'nun şanslı sayıları...

15 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 539. haftanın sayıları; 6, 7, 19, 40, 53, 54 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden olmadığı için 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira kırkar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 75 bin 910 kişi ise 16 lira seksener kuruş kazandılar.

15-subat-super-loto-sonuclari

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 538. haftanın kazandıran numaraları; 3, 17, 21, 27, 28, 43 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 3 milyon 925 bin 73 lira 23 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 71 kişi 9 bin 99 lira kırkar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 87 bin 862 kişi ise 13 lira altmış beşer kuruş kazandılar.

Şans Topu sonuçları 14 Şubat: Sevgililer Günü'nde ilk devir! MPİ 870. hafta Şans Topu sonucuŞans Topu sonuçları 14 Şubat: Sevgililer Günü'nde ilk devir! MPİ 870. hafta Şans Topu sonucu
On Numara 12 Şubat 2018: On Numara yine kazandırdı! İşte haftanın sayılarıOn Numara 12 Şubat 2018: On Numara yine kazandırdı! İşte haftanın sayıları
Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat: İkinci devreden Sayısal Loto'da ikramiye 4 milyona çıktı! (MPİ Sayısal Loto sonucu)Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat: İkinci devreden Sayısal Loto'da ikramiye 4 milyona çıktı! (MPİ Sayısal Loto sonucu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper loto süper loto sonuçları milli piyango süper loto sonucu

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Nilüfer ameliyat oldu

Nilüfer ameliyat oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evinin penceresinden düşüp öldü

Evinin penceresinden düşüp öldü

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Kütahya’da spor camiasıyla bir araya geldi

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Kütahya’da spor camiasıyla bir araya geldi

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan uzman çavuş memleketinde

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan uzman çavuş memleketinde

CNN Türk'ten sürpriz Emin Çapa kararı

CNN Türk'ten sürpriz Emin Çapa kararı

Başkan Aktaş’tan kadın girişimcilere destek

Başkan Aktaş’tan kadın girişimcilere destek

Bursalı kadınlar down sendromlu çocuklarla konser verdi

Bursalı kadınlar down sendromlu çocuklarla konser verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.