Süper Loto sonuçları 15 Şubat: Büyük ikramiye 6 milyonu geçti

Son devir serisinden sonra rekor bir ikramiye veren Süper Loto'da yeni devir serisi 15 Şubat akşamı belli olan Süper Loto sonuçları ile 3'e çıktı. Pek sürpriz olmayan bir sonuçlar kimsenin 6 bilemediği ortaya çıktı ve Şubat ayının son çekilişine 6 milyondan fazla ikramiye devretti. İşte haftanın Süper Loto sonuçları, çekilişte çıkan sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Haftanın numaraları: 6, 7, 19, 40, 53 ve 54

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15'er kuruş, 3 bilen 75 bin 910 kişi 16 lira 80 'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Üçüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 951 bin 174 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 91 bin 730 lira 73 kuruş kamuya aktarılacak.

YENİ BİR REKOR İÇİN KAÇ DEVİR OLMASI GEREKİYOR!

Süper Loto'da son büyük ikramiye şimdiye kadar bir kişiye verilen en yüksek loto ikramiyesini dağıtmıştı. Bu rekora ulaşılabilmesi için Süper Loto'da 11 devir olması gerekmişti. Şu anki devir serisine baktığımızdaki rekor ikramiye dağıtan devir serisinin aynı haftasına göre daha çok ikramiye biriktiği görülüyor. Süper Loto'nun bu devir serisi de 11 devire ulaşırsa yeni bir rekor kırılması işten bile olmaz.