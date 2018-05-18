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Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Devir miktarı düşük kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

17 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz haftaki büyük ikramiyeden sonra bu hafta ne olacağı merak ediliyordu. Haftanın Süper Loto sonuçlarından çıkan devir miktarı katılımın az olduğuna işaret ediyor. İşte 552. hafta Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Devir miktarı düşük kaldı!

Milli Piyango İdaresi'nden haftanın Süper Loto sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldi ve 17 Mayıs tarihli çekilişte kimsenin 6 bilemediği ortaya çıktı. Açıklanan sonuçlara göre nümüzdeki çekilişe devreden miktar 1.4 milyon TL oldu. Büyük ikramiye sonrası gerçekleşen devirlerde bu miktarın genellikle 1.7 milyon TL olduğu göz önüne alınırsa 552. Haftanın Süper Loto çekilişine katılımın normalden daha az olduğu görülüyor. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Haftanın numaraları: 07, 12, 27, 30, 49, 53

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için 1.493.056,41 TL gelecek haftaya devir etti. Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira beşer kuruş, 4 bilen 2.733 kişi 183 lira onar kuruş, 3 bilen 56.204 kişi 15 lira otuzar kuruş ikramiye alacaklar.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kolon başı ücret fiyatını 2 katına çıkardınız geçen sene o zamandan beri oynayanların %60 %70 ı bıraktı . Verdiğin para aldığını düşük olasılıklı riske değmiyor.
Millette para mı bıraktınız neyle oynayacaz
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