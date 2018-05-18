Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Devir miktarı düşük kaldı!

Milli Piyango İdaresi'nden haftanın Süper Loto sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldi ve 17 Mayıs tarihli çekilişte kimsenin 6 bilemediği ortaya çıktı. Açıklanan sonuçlara göre nümüzdeki çekilişe devreden miktar 1.4 milyon TL oldu. Büyük ikramiye sonrası gerçekleşen devirlerde bu miktarın genellikle 1.7 milyon TL olduğu göz önüne alınırsa 552. Haftanın Süper Loto çekilişine katılımın normalden daha az olduğu görülüyor. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...
Haftanın numaraları: 07, 12, 27, 30, 49, 53
Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için 1.493.056,41 TL gelecek haftaya devir etti. Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira beşer kuruş, 4 bilen 2.733 kişi 183 lira onar kuruş, 3 bilen 56.204 kişi 15 lira otuzar kuruş ikramiye alacaklar.
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