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Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 21:32 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 552. hafta çekilişi yapıldı. 17 Mayıs Süper Loto çekilişinde geçen haftadan devir eden ikramiye yoktu. Canlı yayında yapılan Süper Loto çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Müdavimleri, Süper Loto sonuçları açıklanmasını bekliyordu. Süper Loto kuponunuzu, haberimizde Süper Loto sonuçları ile sorgulayabilirsiniz. İşte 17 Mayıs Süper Loto sonuçları ve çekilişin tüm detayları...

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi sitesinde yayınlandı. Süper Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde altı bilen bir kişi 7,5 milyon lira kazanmıştı. Bu haftanın Süper Loto çekilişi, Ankara'da canlı yayında yapıldı. 1-54 sayılı topları içeren çekiliş küresi, canlı yayında ve noter huzurunda döndürülmeye başlandı. Küreden seçilen altı sayı ile 552. haftanın Süper Loto sayıları seçildi. Peki bu sayıları doğru tahmin eden oldu mu? İşte kuponunuzu sorgulayabileceğiniz Süper Loto sonuçları ve çekilişin diğer detayları...

17 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 552. haftanın sayıları: 07, 12, 27, 30, 49, 53

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için 1.493.056,41 TL gelecek haftaya devir etti. Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira beşer kuruş, 4 bilen 2.733 kişi 183 lira onar kuruş, 3 bilen 56.204 kişi 15 lira otuzar kuruş ikramiye alacaklar.

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10 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 551. haftanın kazandıran numaraları: 02, 06, 08, 09, 39, 53

10 Mayıs Süper Loto çekilişinde altı bilen bir kişi 7 milyon 572 bin 439 lira 35 kuruş kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto'da haftanın talihlisi kuponunu İstanbul Fatih'teki bir bayiden yatırdığı öğrenildi. İşte Süper Loto'da haftanın ikramiye dağılımı...

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3 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

550. Haftanın numaraları: 24, 26, 42, 43, 44, 50

MPİ'nin açıkladığı sonuçlara dair detaylara göre 3. devir sonucunda sonraki Süper Loto çekilişine 5 milyon 447 bin 622 lira 80 kuruş devretti. Çekilişte çıkan numaralardan 5 tanesini bilen 59 kişi 10 bin 276 lira 30'ar kuruş, 4 tane bilen 3 bin 116 kişi 209 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 68 bin 709 kişi de 16 lira 35'er kuruş kazanadılar.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Süper Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

Süper Loto'da kazanılan ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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