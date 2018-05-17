Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi sitesinde yayınlandı. Süper Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde altı bilen bir kişi 7,5 milyon lira kazanmıştı. Bu haftanın Süper Loto çekilişi, Ankara'da canlı yayında yapıldı. 1-54 sayılı topları içeren çekiliş küresi, canlı yayında ve noter huzurunda döndürülmeye başlandı. Küreden seçilen altı sayı ile 552. haftanın Süper Loto sayıları seçildi. Peki bu sayıları doğru tahmin eden oldu mu? İşte kuponunuzu sorgulayabileceğiniz Süper Loto sonuçları ve çekilişin diğer detayları...

17 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 552. haftanın sayıları: 07, 12, 27, 30, 49, 53

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için 1.493.056,41 TL gelecek haftaya devir etti. Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira beşer kuruş, 4 bilen 2.733 kişi 183 lira onar kuruş, 3 bilen 56.204 kişi 15 lira otuzar kuruş ikramiye alacaklar.

10 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 551. haftanın kazandıran numaraları: 02, 06, 08, 09, 39, 53

10 Mayıs Süper Loto çekilişinde altı bilen bir kişi 7 milyon 572 bin 439 lira 35 kuruş kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto'da haftanın talihlisi kuponunu İstanbul Fatih'teki bir bayiden yatırdığı öğrenildi. İşte Süper Loto'da haftanın ikramiye dağılımı...