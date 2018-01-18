Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Dudak uçuklatan ikramiye için çekiliş yapıldı!

Geçtğimiz haftalarda yaşanan devirler sonrası 18 Ocak Süper Loto sonuçları merakla beklenir oldu. 10 devir sonucu biriken 34 milyon TL'lik ikramiye için gözle MPİ'deydi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirdiği çekiliş ile 6 şanslı numara belirlendi. Bu numaralarda haftanın Süper Loto sonuçlarını belirledi.

535. haftanın şanslı numaraları: 11, 17, 20, 29, 36, 51

11. DEVİR İLE 34 MİLYON TL HAFTAYA AKTARILDI!

MPİ'nin açıkladığı Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 11. devir gerçekleşti. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya büyük ikramiye de yaklaşık 7 milyon TL'lik artış olmuştu. Önümüzdeki hafta Büyük ikramiye 42 milyonu geçerek bir rekora imza atabilir. İŞte 18 Ocak Süper Loto sonuçları ikramiye dağılımı...

- 11- devir = 34 milyon 36 bin 110 lira 65 kuruş devretti,

- 182 kişi 5 bildi ve 11 bin 524 lira 5'er kuruş kazandı,

- 11 bin 636 kişi 4 bildi ve 193 lira 25'er kuruş kazandı,

- 251 bin 963 kişi 3 bildi ve 15 lira 45'er kuruş kazandılar.