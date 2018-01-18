HABER

Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Dudak uçuklatan ikramiye için çekiliş yapıldı!

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 21:22 | Son Güncelleme 6 saat önce

Son zamanların en büyük Süper Loto ikramiyesi için 18 Ocak akşamı noter huzurunda çekiliş gerçekleştirildi. Be çekilişten önce 10 devir gerçekleştiği 18 Ocak Süper Loto sonuçları ziyadesiyle merak ediliyordu. Yapılan çekilişte 6 numara belirlendi. Peki bu 6 numaradan gene devir mi çıktı yoksa büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıktı mı? İşte 18 Ocak Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Dudak uçuklatan ikramiye için çekiliş yapıldı!

Geçtğimiz haftalarda yaşanan devirler sonrası 18 Ocak Süper Loto sonuçları merakla beklenir oldu. 10 devir sonucu biriken 34 milyon TL'lik ikramiye için gözle MPİ'deydi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirdiği çekiliş ile 6 şanslı numara belirlendi. Bu numaralarda haftanın Süper Loto sonuçlarını belirledi.

535. haftanın şanslı numaraları: 11, 17, 20, 29, 36, 51

11. DEVİR İLE 34 MİLYON TL HAFTAYA AKTARILDI!

MPİ'nin açıkladığı Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 11. devir gerçekleşti. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya büyük ikramiye de yaklaşık 7 milyon TL'lik artış olmuştu. Önümüzdeki hafta Büyük ikramiye 42 milyonu geçerek bir rekora imza atabilir. İŞte 18 Ocak Süper Loto sonuçları ikramiye dağılımı...

- 11- devir = 34 milyon 36 bin 110 lira 65 kuruş devretti,
- 182 kişi 5 bildi ve 11 bin 524 lira 5'er kuruş kazandı,
- 11 bin 636 kişi 4 bildi ve 193 lira 25'er kuruş kazandı,
- 251 bin 963 kişi 3 bildi ve 15 lira 45'er kuruş kazandılar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper loto süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
haram para haram yüz güldürmez süründürür
para gelsinde süründürsün 30 trilyonla bakalım nasıl sürünüyorum
ya millet bosuna umut edip oynuyor cıkan yerler belli boş hayaller.
25 ocak tahminim :) 6-15-19-27-29-35
Diğer Haberler
Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.