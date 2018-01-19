HABER

Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Rekor kapıda!

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 09:32 | Son Güncelleme 6 saat önce

18 Ocak Süper Loto sonuçları belli oldu! 10 haftadır devreden Süper Loto'da 11. devir gerçekleşti. Bu hafta da kimse 6 bilemeyince 7 milyon TL'ye yakın bir devirle büyük ikramiye miktarı 34 milyonu geçti. Önümüzdeki hafta büyük ikramiyenin 42 milyona ulaşması halinde bir rekor gerçekleşebilir. İşte 18 Ocak Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Rekor kapıda!

Haftanın Süper Loto sonuçları açıklandı ve gene 6 bilen çıkmadı. 11. Devirin gerçekleşmesi ile Ocak ayının son Süper Loto çekilişine 34 milyon TL devretti. Süper Loto adım adım yeni rekorlara yaklaşıyor.

Geçtiğimiz haftadan bu çekilişe yaklaşık 7 milyon TL'lik bir devir olmuştu. Yani 26 Ocak'ta yapılacak 536. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 42 milyon TL'ye ulaşması işten bile değil. Söz konusu ikramiyeyi bir kişinin kazanması durumunda Süper Loto'da şimdiye kadar tek kişiye verilen en büyük ikramiye verilmiş olacak.

Bir kez daha 6 bilen çıkmazsa da takip eden haftada 50 milyon TL'lik bir büyük ikramiye için çekiliş yapılabilir. Bu da Süper Loto'da şimdiye kadar ki en büyük ikramiye olarak yeni bir rekor olur.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 OCAK

Süper Loto 535. haftanın kazandıran numaraları; 11, 17, 20, 29, 36, 51 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden çıkmadı. Böylece Süper Loto 11. kez devir etti. Gelecek haftaya devreden Süper Loto büyük ikramiye miktarı ise; 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruş oldu. Yani önümüzde hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 40 milyon liranın üzerinde olacak demektir.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ve bilenlerin sayısı ise şu şekilde; 5 bilen 182 kişi 11 bin 524 lira beşer kuruş, 4 bilen 11 bin 636 kişi 193 lira yirmi beşer kuruş ve 3 bilen 251 bin 963 kişi ise 15 lira kırk beşer kuruş..

SÜPER LOTO'DA DEVİR SINIRI VAR MI?

Mili Piyango İdaresi'nin diğer oyunlarının (On Numara, Şans Topu, Sayısal Loto) aksine Süper Loto'da herhangi bir devir sınırı bulunmuyor. Biri veya birileri 6 bilene kadar büyük ikramiye devretmeye devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rekor süper loto süper loto sonuçları süper loto sonuçları 18 ocak

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

İlginizi Çekebilir

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Hangi parti ne kadar oy alacak?

Hangi parti ne kadar oy alacak?

Diğer Haberler
Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Başbakan Yardımcısı Işık:

Başbakan Yardımcısı Işık:

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.