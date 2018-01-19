Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Rekor kapıda!

Haftanın Süper Loto sonuçları açıklandı ve gene 6 bilen çıkmadı. 11. Devirin gerçekleşmesi ile Ocak ayının son Süper Loto çekilişine 34 milyon TL devretti. Süper Loto adım adım yeni rekorlara yaklaşıyor.

Geçtiğimiz haftadan bu çekilişe yaklaşık 7 milyon TL'lik bir devir olmuştu. Yani 26 Ocak'ta yapılacak 536. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 42 milyon TL'ye ulaşması işten bile değil. Söz konusu ikramiyeyi bir kişinin kazanması durumunda Süper Loto'da şimdiye kadar tek kişiye verilen en büyük ikramiye verilmiş olacak.

Bir kez daha 6 bilen çıkmazsa da takip eden haftada 50 milyon TL'lik bir büyük ikramiye için çekiliş yapılabilir. Bu da Süper Loto'da şimdiye kadar ki en büyük ikramiye olarak yeni bir rekor olur.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 OCAK

Süper Loto 535. haftanın kazandıran numaraları; 11, 17, 20, 29, 36, 51 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden çıkmadı. Böylece Süper Loto 11. kez devir etti. Gelecek haftaya devreden Süper Loto büyük ikramiye miktarı ise; 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruş oldu. Yani önümüzde hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 40 milyon liranın üzerinde olacak demektir.