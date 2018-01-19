Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Rekor kapıda!

Haftanın Süper Loto sonuçları açıklandı ve gene 6 bilen çıkmadı. 11. Devirin gerçekleşmesi ile Ocak ayının son Süper Loto çekilişine 34 milyon TL devretti. Süper Loto adım adım yeni rekorlara yaklaşıyor.
Geçtiğimiz haftadan bu çekilişe yaklaşık 7 milyon TL'lik bir devir olmuştu. Yani 26 Ocak'ta yapılacak 536. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 42 milyon TL'ye ulaşması işten bile değil. Söz konusu ikramiyeyi bir kişinin kazanması durumunda Süper Loto'da şimdiye kadar tek kişiye verilen en büyük ikramiye verilmiş olacak.
Bir kez daha 6 bilen çıkmazsa da takip eden haftada 50 milyon TL'lik bir büyük ikramiye için çekiliş yapılabilir. Bu da Süper Loto'da şimdiye kadar ki en büyük ikramiye olarak yeni bir rekor olur.
Süper Loto 535. haftanın kazandıran numaraları; 11, 17, 20, 29, 36, 51 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden çıkmadı. Böylece Süper Loto 11. kez devir etti. Gelecek haftaya devreden Süper Loto büyük ikramiye miktarı ise; 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruş oldu. Yani önümüzde hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 40 milyon liranın üzerinde olacak demektir.
Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ve bilenlerin sayısı ise şu şekilde; 5 bilen 182 kişi 11 bin 524 lira beşer kuruş, 4 bilen 11 bin 636 kişi 193 lira yirmi beşer kuruş ve 3 bilen 251 bin 963 kişi ise 15 lira kırk beşer kuruş..
SÜPER LOTO'DA DEVİR SINIRI VAR MI?
Mili Piyango İdaresi'nin diğer oyunlarının (On Numara, Şans Topu, Sayısal Loto) aksine Süper Loto'da herhangi bir devir sınırı bulunmuyor. Biri veya birileri 6 bilene kadar büyük ikramiye devretmeye devam ediyor.
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