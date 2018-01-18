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Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Süper Loto'nun çılgın ikramiyesi 35 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 07:40 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Süper Loto'da 9 Kasım 2017'de başlayan devir ve bununla birlikte katlanarak artan ikramiye, geçen hafta 10. deviri ile 35 milyon sınırına dayandı. Bı çılgın ikramiyeyi kazanma hayalini kuranlar, heyecanla kuponlarını doldurduktan sonra bayilerde yatırdılar ve bu akşam yapılacak çekilişi beklemeye başladılar. Süper Loto'da bu hafta altı bilen olacak mı? MPİ Süper Loto canlı çekiliş izleme bağlantısı ve çekiliş detayları haberimizde...

Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Süper Loto'nun çılgın ikramiyesi 35 milyon lira! (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto çekilişi için saatler kaldı. Geçen hafta 10. kez devir eden Süper Loto'da ikramiyenin 35 milyonu bulması bekleniyor. Süper Loto'da Kasım 2017'de başlayan devir serisi geçen hafta 10. devirini yaptı ve 27 milyon lirayı bu haftaya devretti. Bu akşam 10 devirli ikramiye için Süper Loto sonuçları belirlenecek. Süper Loto'da bu hafta altı bilen yada bilenler olacak mı? Yoksa ikramiye yine mi devredecek? Bakalım Bu akşamki Süper Loto sonuçları yeni bir zengin çıkartacak mı? Talih kuşu biri veya birilerinin başına konacak mı?

Bugün yani 18 Ocak Perşembe günü 535. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'5te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 18 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız(21.15)

18 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 535. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

535. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

11 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 534. hafta kazandıran numaraları; 4, 23, 27, 36, 51, 54 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı. 10 kez devir Süper Loto'da 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş olan ikramiye haftaya devir etti. Gelecek hafta büyük ikramiyenin 32 milyon lira ve üstü olması bekleniyor.

Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani beş bilen 184 kişi, 9 bin 351 liralık ikramiye ile teselli oldular. 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira seksener kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi ise 14 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER LOTO'DA BU YIL EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişinde altı bilen, yaklaşık 17 milyon liralık ikramiye kazanacak. Bu yüzden Süper Loto'da en çok çıkan sayılar merak ediliyor. Mynet.com olarak Süper Loto'nun son bir yılda yapılan çekilişi istatistiklerini haberimizde sizler için derledik.

Süper Loto'nun son bir yılında 52 haftada yapılan çekilişler ile toplamda 285 milyon lira ikramiye dağıtıldı. Bu sene Süper Loto rekor kırarak bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeyi verdi. 6 Temmuz'da yapılan Süper Loto çekilişinde altı bilen bir kişi tam olarak 37 milyon 764 bin 956 lira kazandı. Peki bu sene Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

35 - 316 kez
13 - 312 kez
37 - 304 kez
1 - 284 kez
45 - 276 kez
4 - 268 kez
17 ve 33 - 264 kez
23 - 260 kez
47, 22 ve 43 - 256 kez
19, 29 ve 18 - 252 kez
46, 14, 41 ve 36 - 248 kez
5 ve 20 - 244 kez
54 ve 31 - 240 kez
34, 2 ve 21 - 236 kez

On Numara sonuçları 15 Ocak: 806. hafta On Numara bilen yine 4 kişi! (Kupon sorgula!)
Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!
Süper Loto sonuçları 11 Ocak 2018 - Süper Loto ikramiye tahminler aştı! İşte 534. Süper Loto sonucu
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