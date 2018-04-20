Süper Loto sonuçları 19 Nisan: 1.6 milyon TL'lik devir!

Bu hafta Süper Loto'da şansını deneyenlerin büyük ikramiye umudu bir hafta ertelendi. 19 Nisan tarihli 548. hafta çekilişinde belirlenen Süper Loto sonuçları yeni bir devir serisi başlattı. Çekilişte çıkan numaraları kimse bilmeyince Nisan ayının son Süper Loto çekilişine 1.6 milyon TL devretti. İşte kimsenin hepsini birden bilemediği o numaralar ve MPİ'nin resmi açıklamasına göre Süper Loto sonuçları...

Haftanın numaraları: 01, 12, 28, 30, 39, 45

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 681 bin 587 lira 43 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 50 kişi 10 bin 463 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi 209 lira 15'er kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 55 bin 272 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 850 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 413 lira 31 kuruş kamuya aktarılacak.