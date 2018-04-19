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Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekilişi! Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları için beklenen gün geldi. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyinin kazanılmasından sonra bu akşam devirsiz ikramiye için çekiliş yapılacak. Canlı yayınca yapılacak çekilişten çıkacak numaralar haftanın Süper Loto talihlilerini ortaya çıkartacak. Bakalım talihliler arasından bir büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı?

Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekilişi! Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş!

Nisan ayının 3. gününe ve bu yüzden ayın 3. Süper Loto çekilişine geldik. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 548. çekiliş yapılacak. 19 Nisan Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, devirsiz ikramiye için gerçekleştirilecek. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?

Bu akşam Nisan ayının ortasında 3. Süper Loto sonuçları için çekiliş gerçekleştirilecek. Devir sersinin bitmesi sonrasında ne kadar ikramiye için çekiliş yapılacak merak ediliyor. Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, kupon dolduramadan önce haberimizde listelediğimiz Süper Loto'da en çok çıkan numaralardan faydalanabilirsiniz.

  1. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 19 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

19 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 547. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

548. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 547'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 05, 25, 29, 36, 47, 51 oldu.

MPİ'nin açıkladığı sonuçlara göre 2 devir ile biriken 5 milyon 776 bin 586 lira 75 lirayı kuponunu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yatıran bir talihli kazandı. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı:

5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'Şer kuruş,

4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş,

3 bilen 80 bin 124 kişi de 15'er lira kazandılar.

SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.

35 = 316 kez

13 = 312 kez

37 = 304 kez

1 = 284 kez

45 = 276 kez

4 = 268 kez

17 ve 33 = 264 kez

23 = 260 kez

47, 22 ve 43 = 256 kez

19, 29 ve 18 = 252 kez

46, 14, 41 ve 36 = 248 kez

5 ve 20 = 244 kez

54 ve 31 = 240 kez

34, 2 ve 21 = 236 kez

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