Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekilişi! Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş!

Nisan ayının 3. gününe ve bu yüzden ayın 3. Süper Loto çekilişine geldik. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 548. çekiliş yapılacak. 19 Nisan Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, devirsiz ikramiye için gerçekleştirilecek. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?
Bu akşam Nisan ayının ortasında 3. Süper Loto sonuçları için çekiliş gerçekleştirilecek. Devir sersinin bitmesi sonrasında ne kadar ikramiye için çekiliş yapılacak merak ediliyor. Süper Loto sonuçları için son dakika gelişmeleri haberimizden takip edebilir, kupon dolduramadan önce haberimizde listelediğimiz Süper Loto'da en çok çıkan numaralardan faydalanabilirsiniz.
Süper Loto 19 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 547. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
548. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 547'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 05, 25, 29, 36, 47, 51 oldu.
MPİ'nin açıkladığı sonuçlara göre 2 devir ile biriken 5 milyon 776 bin 586 lira 75 lirayı kuponunu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yatıran bir talihli kazandı. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı:
5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'Şer kuruş,
4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş,
3 bilen 80 bin 124 kişi de 15'er lira kazandılar.
SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.
35 = 316 kez
13 = 312 kez
37 = 304 kez
1 = 284 kez
45 = 276 kez
4 = 268 kez
17 ve 33 = 264 kez
23 = 260 kez
47, 22 ve 43 = 256 kez
19, 29 ve 18 = 252 kez
46, 14, 41 ve 36 = 248 kez
5 ve 20 = 244 kez
54 ve 31 = 240 kez
34, 2 ve 21 = 236 kez
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