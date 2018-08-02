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Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 21:21 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 2 Ağustos Süper Loto çekilişi canlı yayında yapıldı ve 563. haftanın şanslı sayıları belirlendi. Geçen hafta altı bilenin olmadığı Süper Loto'da yaklaşık 1.6 milyon TL devretmişti. Bu akşam yapılan Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 3 milyon 294 bin lira haftaya devretti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ve çekilişin tüm sayısal verileri...

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 563. hafta Süper Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'taki MPİ Genel Müdürlük binasından yapılan Süper Loto çekilişinde 1-54 sayıları arasından haftanın kazandıran numaraları noter huzurunda belirlendi. Geçen hafta devir eden Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmayınca 3 milyon 294 bin lira haftaya devretti.
İşte 2 Ağustos Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişe dair sayısal detaylar...

2 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 27, 28, 39, 51 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 294 bin 347 TL haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı ise şöyle; 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

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GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 20, 39, 45, 50, 52 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 597 bin 242 lira 75 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 35 kişi 14 bin 198 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 496 kişi 214 lira 25'er kuruş, 3 bilen 53 bin 672 kişi 17 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 952 bin 185 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 411 bin 58 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 788 bin 761 lira 73 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO OYUNU, ÇEKİLİŞİ KURALLARI, İKRAMİYENİN DAĞILIMI

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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