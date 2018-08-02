Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 563. hafta Süper Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'taki MPİ Genel Müdürlük binasından yapılan Süper Loto çekilişinde 1-54 sayıları arasından haftanın kazandıran numaraları noter huzurunda belirlendi. Geçen hafta devir eden Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmayınca 3 milyon 294 bin lira haftaya devretti.

İşte 2 Ağustos Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişe dair sayısal detaylar...

2 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 27, 28, 39, 51 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 294 bin 347 TL haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı ise şöyle; 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 20, 39, 45, 50, 52 olarak belirlendi.